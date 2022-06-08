Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da 2 futbolcuya talip çıktı!
TRABZONSPOR HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililerde gözler yeni sezonda kadroda düşünülmeyecek isimlere çevrildi. İşte Trabzonspor'daki 2 isme talip olan o takım ve isimler...(TS SPOR HABERLERİ)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bordo-mavililer, kadrosuna nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor.
Fırtına'da bazı isimlerle ise sezon başlamadan yollar ayrılacak.