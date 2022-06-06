Başkan Ağaoğlu, gelecek sezon kadroyu geniş tutma ihtiyacını ve taraftarların kadroya yıldız oyuncu görme beklentisi hakkında ise "Sürpriz herkes için sürpriz olur. Bakarsınız sizin yapınız ve ekonomik şartlarınıza çok uygun bir oyuncu size de çok katkı vereceğinize inandığınız bir oyuncuyla her an karşılaşabilirsiniz. Bu yönetim için de sürpriz olur. Herkes için, medya için, taraftar için de sürpriz olur. Şampiyon oldunuz, şampiyon liginde Play-off oynayacaksınız, gruplara kalma şansınız bir hayli yüksek ve hemen hemen de bizimle aynı kalibrede takımlarla Play-off maçı oynayacağız. Şampiyonlar liginde oynayacağımız için veya şampiyon olduk diye önümüzdeki sene de aynı iddiamızı sürdüreceğiz diye çok farklı transferler beklenilmesin. Trabzonspor'un geçmişte uygulamış olduğu transfer politikası neyse o politikanın bir benzeri uygulanacak. Tabii ki kadroyu biraz daha alternatifli ve geniş tutmak zorundayız. Avrupa'da mücadele edeceğiz, Süper Lig'de mücadele edeceğiz, Aralık ayından itibaren Türkiye Kupası maçları oynanmaya başlanacak. Geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha alternatifli ve geniş kadroya ihtiyacımız var. Beni tanıyan herkes Trabzonspor'un yıldız futbolcu değil de Trabzonspor'a verim verecek, Trabzonspor'da performans gösterecek ve Trabzonspor'un mücadele gücüne güç katacak oyunculara ihtiyacı var. Bugün yıldız futbolcu dediğinizde kimi kaça alacaksınız? Trabzonspor kulübü 10-15 milyon Euro bonservis bedeli veya bir oyuncuya 3-4 milyon Euro maaş verebilecek finansal yapıya sahip bir takım değil. Bu bizim için dezavantaj gibi görünen bu durumu mücadele gücümüzü artırarak ve camianın dinamiklerini kullanarak bu açığı kapatmak düşüncesinde olan bir kulübüz. Bir anlamda da bu sene şampiyonluğun gelmesi de bütün bu öğelerin bir araya gelmesiyle mümkün oldu. Taraftar tarafında nasıl algılanacak ve değerlendirilecek bilemiyorum ama çok uzun ve titiz çalışmalar neticesinde gerçekleşen transferler olacaklar bunlar" değerlendirmesinde bulundu.



