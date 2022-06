2019 yılında Alexander Sörloth transfer edildiğinde kamuoyundan çok fazla eleştiri aldıklarını ancak zamanla doğru bir hamle yaptıklarının anlaşıldığını söyleyen Ağaoğlu, "Keşke yapmasaydım' dediğimiz çok şey var. Netice itibariyle olumsuz olan her şey için 'keşke yapmasaydım' diyebilirim. Neticesi olumsuz olan kamuoyu tarafından bilinen şeyler ve bilinmeyen kendi içimizde izole ettiğimiz konular da var ama neticesi olumlu olmayan veya verimli olmayan her şeyde keşke onu öyle değil de daha farklı yapsaydık. Bunu siz de söyleyebilirsiniz kendi iş hayatınızda. Mesela yapmış olduğunuz her transferi takıma katkı sağlasın diye yapıyorsunuz. Basit bir örnek vereyim. Sörloth geldiğinde sözleşme imzalanacağı zaman çok ciddi şekilde eleştirilen bir transferimizdi ama aradan 1-2 ay süreç geçtikten sonra 'iyi ki geldi, iyi transfer', gittiği zaman da 'keşke gitmeseydi, niye gitti' denilen bir transferdi. Bu tür konularda başarıyı yakaladığınız yerde aynı zamanda çeşitli faktörlerin devreye girmesiyle yapmış olduğunuz bir transferden istediğiniz verimi alamayabiliyorsunuz. Halbuki hemen hemen hepsi aynı kriterler çerçevesinde gerçekleştirilen transferler ama psikolojik olarak oyuncunun uyumsuzluğu söz konusu olabiliyor. Diğer taraftan dönüp baktığınız zaman performans olarak veya oyun sisteminden kaynaklanan bir uyumsuzluk söz konusu olabiliyor ve oyuncudan verim alamayabiliyorsunuz. Bütün iyi niyetinizle ve pozitif çalışmalar neticesinde yapmış olduğunuz o transfer olumsuz bir transfer olarak değerlendiriliyor. Ama olumsuz olarak değerlendirilmesine rağmen yola çıkış şekliniz, kulübe, takıma katkı sağlayacağına inandığınız bir transferin birdenbire olumsuz bir şeye dönüşmesi. Orada da keşke diyorsunuz ama 'keşke'ye giden süreç içerisinde de yola çıkış parametreleriniz doğru olduğu için yapmış olduğunuz hata da ne kadar ciddi bir hata olarak değerlendirilir bilemiyorum ama her beklediğiniz olumlu neticeyi alamadığınız yerde 'keşke'yi zaman zaman söylüyorsunuz. 4 yıllık süreç içerisinde herhalde bir hayli olmuştur" şeklinde konuştu.