Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya menajerlerden flaş sol kanat önerisi!
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekibe flaş bir öneri geldi. Fırtına'nın sol kanat bölgesi için o isim menajerler tarafından tavsiye edildi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de 2021/22 sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo mavili ekip, gelecek sezon da bu başarısını sürdürmek istiyor.
Öte yandan Karadeniz Fırtına'sı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek.