TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Marlon olmazsa B planı hazır! Listede 2 aday var

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Marlon olmazsa B planı hazır! Listede 2 aday var

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden bordo-mavililerde gündemde stoper takviyesi var. Trabzonspor'da olası Marlon transferi gerçekleşmezse Abdullah Avcı yönetime iki ismin adını verdi. İşte son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40