Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Marlon olmazsa B planı hazır! Listede 2 aday var
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden bordo-mavililerde gündemde stoper takviyesi var. Trabzonspor'da olası Marlon transferi gerçekleşmezse Abdullah Avcı yönetime iki ismin adını verdi. İşte son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, listesine Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı Marlon'u yazmıştı.
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Ukrayna ekibiyle temasa geçti.
Bordo- mavililer yüksek bonservis bedeliyle karşılaşmış ve bu konuyu çözmek için yoğun mesai harcamıştı.