TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı yönetiminde harika bir sezon geçiren ve Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel kadro kurmak ve tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyor. sağ bek transferi, forvet transferi, stoper transferi yapmak isteyen Fırtına'da yıldız isimler gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı. Sezonda adeta Fırtına gibi esen Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç ve dış transferde adımlarını şimdiden atıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç elde etmek isteyen Trabzonspor, yıldız isimleri gündemine aldı. Abdullah Avcı, özellikle deneyimli isimleri kadrosuna katmak istiyor. İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler ve detayları...

İŞTE TRABZONSPOR'UN TRANSFER LİSTESİ

CELİL YÜKSEL

Bordo-mavililerin, Samsunspor ile birlikte Adanaspor'dan Celil Yüksel ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon turuncubeyazlı ekipte 35 maça çıktı. 4 gol atıp, 5 de asist gerçekleştirdi.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CHEIKHOU KOUYATE

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Senegalli Cheikhou Kouyate, bordo-mavililere önerildi. 32 yaşındaki orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

JEROME BOATENG

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon stoper mevkisinde yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamak istemiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer Jerome Boateng'i gündemine aldı.

👉 HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ