Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya önerildi! Premier Lig'den orta saha
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Devler Ligi'ne uygun bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibe sürpriz bir öneri geldi. İşte ayrıntılar...
Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavililer, kadro güçlendirme çalışmalarına başladı.
Transfer operasyonuna en erken başlayan takım olan Trabzonspor, ihtiyacı olan mevkilere tek tek takviye yapmayı hedefliyor.