Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızına Fırtına kanca attı!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Bordo-mavililer yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Trabzonspor'un listesine ise sürpriz bir isim eklendi. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın eski futbolcusunu gündemine aldı. (TS spor haberleri)
Önceliğini transfere veren bordo-mavililerin gündemi bir hayli yoğun.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Abdullah Avcı'nın listesindeki isimlere yoğunlaşan bordo mavililerde gündem orta saha transferi olmuş durumda.