TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızına Fırtına kanca attı!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Bordo-mavililer yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Trabzonspor'un listesine ise sürpriz bir isim eklendi. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın eski futbolcusunu gündemine aldı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 11:04