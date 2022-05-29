TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Can Bozdoğan için o tarihi bekliyor! Trabzonspor da pusuda

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Can Bozdoğan için o tarihi bekliyor! Trabzonspor da pusuda

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların, geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Alman basını, genç yıldız için Beşiktaş'ın pazarlık yapacağı tarihi açıkladı. Haberde ayrıca 21 yaşındaki orta saha için Trabzonspor'un da devrede olduğu yazıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022- 16:36