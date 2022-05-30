"BİZ TEKLİFİMİZ YAPTIK, BEKLİYORUZ"

Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ın transfer durumlarına ilişkin ise Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi, "Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu.