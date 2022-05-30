Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan transfer itirafı! "Resmi teklif geldi"
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, sözleşmesi sona eren Nwakaeme hakkında önemli sözler söylerken, resmi teklif gelen oyuncuyu da duyurdu. İşte Ağaoğlu'nun o sözleri... (TS spor haberi)
Bu sezonunun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca ile ilgili Ağaoğlu, "Visca iyi bir iş yaptı.
Şampiyonluğa da katkı sağladı ama benim standartlarımda pahalı bir transferdi.