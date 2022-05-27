Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Fırtına'dan çifte aday! Sağ ve sol beke...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen bordo-mavililerde gündemde sağ ve sol bek transferleri var. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın raporuna göre listede iki futbolcu var. (TS SPOR HABERLERİ)
Bordo-mavililer gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre bu bağlamda çalışmalarına hız kazandıran Fırtına'da listedeki isimler için harekete geçilmeye başlandı.