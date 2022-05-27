TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden harekete geçti!

Trabzonspor transfer haberi: Bordo-mavililer yeni sezon öncesi daha önce gündemine gelen Masouras için yeniden harekete geçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu yapmış olduğu açıklamada, "Masouras için teklif sunduk. Ama Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz." demişti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 06:40