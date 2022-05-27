Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurabilmek için kollarını sıvadı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Masouras için yeniden harekete geçti!
Trabzonspor transfer haberi: Bordo-mavililer yeni sezon öncesi daha önce gündemine gelen Masouras için yeniden harekete geçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu yapmış olduğu açıklamada, "Masouras için teklif sunduk. Ama Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz." demişti. (TS spor haberleri)
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurabilmek için kollarını sıvadı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin şu ana kadar imza atmaması nedeniyle B planını devreye sokan Karadeniz devi, devre arasında da istediği Yunan sol kanat Georgios Masouras için yeniden harekete geçti.
Bordo-mavililer, Olympiakos'un 28 yaşındaki oyuncusu için resmi teklif bile sunmuş durumda. Bu haberi bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı.