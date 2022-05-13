Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da kutlamalar sürmeye devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ! Fırtına'nın yıldızına çifte talip!
TRABZONSPOR HABERLERİ - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin ardından tam anlamıyla gelecek sezon planlarına geçti. Trabzonspor'da bu doğrultuda yapılacak transferler kadar takımdan gidebilecek oyuncular da gündemde. Bu doğrultuya göre Trabzonspor'un yıldız isminin peşine Fransız ve Alman ekibi düştü. İşte o futbolcu ve detaylar... (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da kutlamalar sürmeye devam ediyor.
Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 36 maçta 22 galiibiyet, 12 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda ise Kayserspor'a elenerek çifte kupa isteğine ulaşamadı.