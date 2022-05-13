TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ! Fırtına'nın yıldızına çifte talip!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmenin ardından tam anlamıyla gelecek sezon planlarına geçti. Trabzonspor'da bu doğrultuda yapılacak transferler kadar takımdan gidebilecek oyuncular da gündemde. Bu doğrultuya göre Trabzonspor'un yıldız isminin peşine Fransız ve Alman ekibi düştü. İşte o futbolcu ve detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 06:40