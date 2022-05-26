TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Bordo-mavililer yeni sezonda Avrupa'da da başarılı olmak için geniş ve kaliteli bir kadro kurmak istriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden Trabzonspor, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için flaş bir girişimde bulundu. İşte o futbolcu ve detaylar...(TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 18:26