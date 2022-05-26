Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan da kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Bordo-mavililer yeni sezonda Avrupa'da da başarılı olmak için geniş ve kaliteli bir kadro kurmak istriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden Trabzonspor, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için flaş bir girişimde bulundu. İşte o futbolcu ve detaylar...(TS spor haberleri)
Yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan da kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.
Sarı lacivertli takımda yeni teknik direktörün açıklamasının ardından gidecek ve kalacak oyuncular belli olacak
Sarı lacivertli takımda Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan gelecek sezon kadro düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.