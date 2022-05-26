Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2 isim için karşı karşıya!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor adeta birbiriyle yarış eder gibi oyuncularla sıkı pazarlıklara başladı. 10 numara pozisyonu için Andre Franco ismi öne çıkarken Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bir diğer yarış ise Masouras cephesinde olacak. Burda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 06:40