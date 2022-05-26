Portekiz medyasında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor.
Transferde dev kapışma! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2 isim için karşı karşıya!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları şimdiden başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor adeta birbiriyle yarış eder gibi oyuncularla sıkı pazarlıklara başladı. 10 numara pozisyonu için Andre Franco ismi öne çıkarken Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bir diğer yarış ise Masouras cephesinde olacak. Burda ise Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte son detaylar...
Portekiz medyasında yer alan ve Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor.
"Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı.
10 MİLYON EURO!
Haberde, Estoril'in Andre Franco'nun bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı ve sözleşmeye 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu belirtildi.