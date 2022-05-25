Trabzonspor'dan Berat Albayrak'a övgü dolu sözler! "Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu"

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı, Fotomaç Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Hancı, "Biz eski bakanımız Berat Albayrak'ın ülke futbolunun kurtuluşu için yürürlüğe soktuğu Bankalar Birliği yapılandırması için ne kadar teşekkür etsek azdır. Zaten futbolu çok iyi bilen birisi. Kendisine ülke futbolu çok şey borçlu. " dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 06:40