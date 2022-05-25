Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamasından sonra gözler transfere çevrildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'dan yeni sezona 3 bomba birden!
TRABZONSPOR HABERİ - 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer buna göre Süper Lig'de forma giyen 3 ismi gündemine aldı. İşte listedeki o futbolcular... (TS spor haberleri)
Önceliğini iç piyasaya veren şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarının flaş oyuncularından biri olan Fernando'yu listeye ekledi.
Çin kariyerinin ardından ocak ayında bonservisi elinde şekilde Antalyaspor'a gelen Brezilyalı orta saha, çıktığı 17 maçta 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.