Son dakika spor haberine göre Trabzonspor Nwakaeme ile yıllık ücret ce sözleşme süresinde anlaşamadı. Nijeryalı futbolcu bu sezon sahaya çıktığı 36 maçta 15 gol, 11 asist üretti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan mevcut oyuncularla sözleşme görüşmeleri yapılıyor.



Bordo-mavililer, Nijeryalı futbolcu Nwakaeme ile bir süredir yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda farklılıklar bulunuyor.



NWAKAEME BU SEZON NE YAPTI?



Nijeryalı futbolcu bu sezon sahaya çıktığı 36 maçta 15 gol, 11 asist üretti.



4 YILLIK BİRLİKTELİK



Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlıyor.