Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sayısı sözleri!

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Kulüpler Birliği başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpler ile yapılan toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Ağaolu, "Belki de haziranın sonunda ön elemeler başlayacak Avrupa'da. Bu kulüpler alelacele transfer mi yapacak, oyuncularını mı gönderecek ? Yabancı sayısı 14 mü olacak, 12 mi olacak ?" dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 18:14