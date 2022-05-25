TFF Başkanlığıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Şu anda ismi zikredilen iki başkan adayımız var ama resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar.
Ahmet Ağaoğlu'dan yabancı sayısı sözleri!
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Kulüpler Birliği başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpler ile yapılan toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Ağaolu, "Belki de haziranın sonunda ön elemeler başlayacak Avrupa'da. Bu kulüpler alelacele transfer mi yapacak, oyuncularını mı gönderecek ? Yabancı sayısı 14 mü olacak, 12 mi olacak ?" dedi.
Adaylıklarını açıklayan başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yaparak, ülke futbolunun sorunlarını konuşup çözüm önerilerini kendilerinden aldıktan, kendi içimizde değerlendirdikten sonra, Kulüpler Birliği olarak yol haritası çizeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık." dedi.
"YABANCI SINIRI NE OLACAK?"
Türk futbolunun acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Transfer penceresi 17 Haziran olarak açıklandı. 14/8 mi olacak 12/7 mi olacak. Bu günü geldiğinde karar verilecek bir olay değil.