TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Fırtına'ya Süper Lig şampiyonluğu getiren formül...

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor yıllar sonra bu başarıyı tatmanın sevincini yaşıyor. Bordo mavili ekibi bu başarıya taşıyan en önemli formül ise müthiş bir planlama yapılmış olması. Trabzonspor, 81 puan topladı. 10 sezon sonra da Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hakkı elde etmeyi bildi. İşte şampiyonluğu getiren planlama...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 06:40