Ulusal liglerin tamamlanmasıyla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasına gelecek sezon doğrudan katılacak ekipler de netleşti. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak. İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...
İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bordo mavililerin Devler Ligi'ndeki olası rakiplerini merak ediyor. İşte Fırtına'nın muhtemel rakipleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 24.05.2022- 15:41
INTER
MILAN