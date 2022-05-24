Şampıyon Trabzonspor, rakiplerine sezon içerisinde fazla liderlik şansı tanımadı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına zirveye taht kurdu! Süper Lig'de 32 hafta lider kaldı
Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, uzun yılların ardından taraftarlarına bu mutluluğu yaşatmayı başardı. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo mavililer, 9. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 30 hafta bırakmadı ve toplam 32 hafta liderlik koltuğunda oturdu.
Şampıyon Trabzonspor, rakiplerine sezon içerisinde fazla liderlik şansı tanımadı.
Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordomavililer, 9. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 30 hafta bırakmadı ve toplam 32 hafta liderlik koltuğunda oturdu.
Bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay ise 1 kez liderlik koltuğunda oturdu.