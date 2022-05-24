TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına zirveye taht kurdu! Süper Lig'de 32 hafta lider kaldı

Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, uzun yılların ardından taraftarlarına bu mutluluğu yaşatmayı başardı. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo mavililer, 9. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 30 hafta bırakmadı ve toplam 32 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 06:40