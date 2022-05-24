Türk futbolseverlerin oldukça yakından tanıdığı bir isim olan Jason Denayer, Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Jason Denayer yarışı!
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitmesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ve bu yıl istediği başarıyı yaşayamayan Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. İki dev kulüp, eski Galasaraylı Jason Denayer'i kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK TS spor haberi)
Fransız kulübünün Belçikalı stoperin vedasını duyurması sonrası hareketli saatler yaşanmaya başladı.
Takvim'in haberine göre, Trabzonspor ve Beşiktaş daha önce Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Denayer'in menajeri Jesse De Preter ile temasa geçerek sözleşme şartlarını sordu.