TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Fode Ballo Toure’ye teklif!

Trabzonspor transfer haberi: Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavili ekip, sol bek transferi yapmak istiyor. İtalyan basını, Trabzonspor'un Milan'ın sol beki Fode Ballo Toure için transfer teklifinde bulunduğunu iddia etti. İşte bordo-mavili takımın yaptığı o teklif... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 18:14 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022- 18:16