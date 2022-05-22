TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Djaniny Semedo yarışı kızıştı! Resmi teklif geldi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, gözler transfere çevrildi. Bordo mavililerde, yeni sezonun transfer planlamalarına geçilirken Djaniny Semedo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arap takımlarının ilgisi olan 31 yaşındaki futbolcuya resmi teklif geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 10:09