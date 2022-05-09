Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti.
Son dakika Trabzonspor haberleri - Fırtına tarih yazacak! 1983-84 sezonu sonrası...
Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da hedef 1983-84 sezonunda olduğu gibi sezonu çifte kupa ile kapatmak. Bordo-mavililer bu doğrultuya göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Kayserispor engelini aşıp finale çıkıp kupayı kaldırmak istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti.
Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Şenol Güneş Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek avantajlı skor elde eden Karadeniz devi, yarın rövanşa çıkacak.
Fırtına, 38 sezon aradan sonra çifte kupa hedefini gerçekleştirmeye çok yakın.