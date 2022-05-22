İstanbul ekibinin gollerini Okaka, Epureanu ve Serdar kaydetti.
Bordo-mavililerin tek golü Nwakaeme'den geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor sezonu 81, Başakşehir ise 65 puanla kapattı.
BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR TRABZONSPOR'U ALKIŞLADI
Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı.
Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirli futbolcular, soyunma odasından çıkan bordo-mavili oyuncuları alkışlarla kutladı.
Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Edin Visca'ya da çiçek verdi.
VISCA İLK KEZ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli ekibe karşı ilk kez rakip oldu.
Başakşehir'de 10,5 sezon forma giyen Visca, ara transfer döneminde Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza atmıştı.
YUSUF YAZICI TRİBÜNDEYDİ
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor mücadelesini izleyenler arasında bordo-mavili takımın eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da yer aldı.
Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, 2019-2020 sezonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.