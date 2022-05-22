Başakşehir 3-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. İstanbul ekibinin gollerini Okaka, Epureanu ve Serdar kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü Nwakaeme'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 17:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 17:59