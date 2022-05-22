Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 38. hafta maçında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edliyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibinde, Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Peres, Denswil ile cezalı Hamsik, takımda yer alamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK

Son yedi maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 62 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor. Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanla İstanbul deplasmanına çıkacak. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 0-0 sona ermişti.