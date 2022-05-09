Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor…
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'da sıcak gelişme! Resmi teklif...
İngiltere'de Premier Lig'e çıkan Fulham, Uğurcan Çakır'ın menajeriyle temasa geçti. Trabzonspor'la 2024'e kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki eldivenin şartlarını soran İngiliz kulübü, teklifini resmi boyuta taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Performansıyla Trabzonspor'u sezon boyunca zirvede tutan Uğurcan Çakır, transfer gündeminde de ilk sırayı kimselere bırakmıyor…
Sezon boyunca İspanya, Fransa ve İtalyan ekiplerinin gündemini meşgul eden 26 yaşındaki file bekçisine son teklif İngiltere'den geldi.
Championship'te şampiyonluğa uzanan, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edeceği için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Fulham, Uğurcan'ın menajerine ulaşarak nabız yokladı.