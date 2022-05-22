Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, veda maçına bugün Medipol Başakşehir deplasmanında çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trabzonspor Başakşehir'de sezonu kapatıyor! İşte muhtemel 11'ler...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri...
Fotomaç'ın derlediği habere göre şampiyonluk kupasını geçen hafta alan, Altay maçından sonra taraftarı önünde turunu atan bordo-mavililer, tarihi sezonun finişini 3 puanla yapmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı eksikler nedeniyle bugün kadroda mecburi değişiklikler yapacak.
ŞEHİR'İN AVRUPA PLANI
Savunmanın sağında Dorukhan Toköz'e yer verecek olan tecrübeli çalıştırıcının, orta sahada ise Berat&Siopis ikilisini birlikte görevlendirmesi bekleniyor. Stoperde Vitor Hugo'ya Ahmetcan eşlik ederken, sol bekte ise İsmail yer alacak...