Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında Yusuf Yazıcı sürprizi!

Sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavililerin eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, maçı izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 16:36