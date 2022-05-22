Abdullah Avcı: Anadolu Efes harika bir iş daha çıkardı!

Süper Lig’in 38. haftasında şampiyon Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, EuroLeague'i üst üste 2. kez kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti. İşte o sözler...

Süper Lig'in 38. haftasında şampiyon Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın sözleri:

"Anadolu Efes harika bir iş daha çıkardı. Ergin Hoca'yı ve ekibi, tüm Anadolu Efes ailesini ülkeye bunu yaşattığı için teşekkür ediyorum.

Mesleki kariyerimin büyük bir bölümünü geçirdiğim, ilklere imza attığımız, beraber büyüdüğümüz Başakşehir rakibim. Güzel duygular. Sezonun son maçını iki kaliteli ve oyun hafızası olan takımın müsabakası olacak."