Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maç ve kura tarihleri belli oldu!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maç ve kura tarihleri belli oldu!

Bu sezon Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve lig ikincisi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele verecek. Bordo mavili takım play-off etabını geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler ise elemelere ikinci turdan başlayacak. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ve maç takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 16:40