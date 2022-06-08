Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan bir takımımız olmayacak.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maç ve kura tarihleri belli oldu!
Bu sezon Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ve lig ikincisi Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele verecek. Bordo mavili takım play-off etabını geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler ise elemelere ikinci turdan başlayacak. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ve maç takvimi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, adını gruplara yazdırmak için play-off mücadelesi oynayacak.
Öte yandan lig ikincisi Fenerbahçe ise Devler Ligi elemelerine ikinci turdan katılacak.