Trabzonspor'un gelecek sezonki transfer planlamasında yabancı oyuncu transfer planlamasının yanı sıra yerli oyuncu planlaması da önemli bir yer tutuyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı o ismi istedi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Bordo-mavililer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız isim için kulübüyle temasa geçti. İşte transfer adı Trabzonspor anılan o futbolcu ve detaylar...
Trabzonspor'un gelecek sezonki transfer planlamasında yabancı oyuncu transfer planlamasının yanı sıra yerli oyuncu planlaması da önemli bir yer tutuyor.
Takvim'in derlediği habere göre Trabzonspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon da transferi için çaba sarf edilen ancak kadroya katılamayan Halil Akbunar'ı yeniden gündemine aldı.
Göztepe'nin sembol isimlerinden olan ve takımı küme düşme mücadelesinde yalnız bırakmayan kanat oyuncusunun kulübüyle bir görüşme yaparak ayrılma sürecini değerlendireceği öğrenildi.