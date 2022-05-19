TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı o ismi istedi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Abdullah Avcı o ismi istedi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Bordo-mavililer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız isim için kulübüyle temasa geçti. İşte transfer adı Trabzonspor anılan o futbolcu ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 06:40