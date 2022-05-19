Belçika basını duyurdu! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi golcüsü Christian Benteke

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Belçika basınından Fırtına ile ilgili flaş bir iddia geldi. Haberde, Trabzonspor'un, dünyaca ünlü yıldız Christian Benteke için devreye girdiği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 13:29