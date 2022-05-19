Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da, gözler Şampiyonlar Ligi için oluşturulacak kadroya çevrildi.
Belçika basını duyurdu! Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi golcüsü Christian Benteke
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Belçika basınından Fırtına ile ilgili flaş bir iddia geldi. Haberde, Trabzonspor'un, dünyaca ünlü yıldız Christian Benteke için devreye girdiği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bordo mavililer, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da transfer planlamasına erkenden başladı.
Başarıya giden yolda erken planlamanın öneminden bahseden Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon kampına transferlerin çoğunu yetiştirme hedefinde.