Gelecek sezonla ilgili bazı oyuncuları görmek ve fikir vermesi açısından böyle maçlar bir teknik adam için önemlidir. Serkan'ın, Ahmetcan'ın, Murat Cem'in kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekir. Teknik olarak, oyun bilgisi ve pozisyon alma gibi birçok özelliklerinin de teknik heyet tarafından bireysel antrenmanla çalışarak en iyi noktaya getirilmesi gerekir.