1-1 beraberlikle biten karşılaşma öncesinde Hatay'da bordo-mavililerin yemek yediği yerin babasının balıkçı restoranı olmasına atıfta bulunarak,"Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Davetime icap ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Benim hayalimi gerçekleştirdiler. Ben bir gün o otobüsün peşinde koşan çocukken, bugün o otobüsün içinde şampiyon oyuncu olarak, takım arkadaşlarımla beraber oraya gittik. Çok duygulandım. Hepsini çok seviyorum. Biz çok güzel bir aileyiz. Bir birimizi içten seviyoruz. Yaptığımız her şeyi bir kenara bırakalım, samimiyiz. Bir birimizin ertlerine derman oluyoruz. Destek oluyoruz. Futbol gelip geçiyor, hayat devam ediyor. Biz bu anıları biriktiriyoruz. Herkesi çok teşekkür ediyorum. Davetime icap ettikleri için..." dedi.