1-1 beraberlikle biten karşılaşma öncesinde Hatay'da bordo-mavililerin yemek yediği yerin babasının balıkçı restoranı olmasına atıfta bulunarak,"Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Davetime icap ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Benim hayalimi gerçekleştirdiler. Ben bir gün o otobüsün peşinde koşan çocukken, bugün o otobüsün içinde şampiyon oyuncu olarak, takım arkadaşlarımla beraber oraya gittik. Çok duygulandım. Hepsini çok seviyorum. Biz çok güzel bir aileyiz. Bir birimizi içten seviyoruz. Yaptığımız her şeyi bir kenara bırakalım, samimiyiz. Bir birimizin ertlerine derman oluyoruz. Destek oluyoruz. Futbol gelip geçiyor, hayat devam ediyor. Biz bu anıları biriktiriyoruz. Herkesi çok teşekkür ediyorum. Davetime icap ettikleri için..." dedi.
Hatayspor Trabzonspor maçı sonrası İsmail Köybaşı'nın hayali gerçek oldu!
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 36. haftasında ise Hatayspor'a konuk oldu ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrasında bordo-mavililerde İsmail Köybaşı'nın hayali gerçek oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 10:43