Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor, Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama yayınladı. Bordo mavililerden yapılan duyuruda, iki oyuncunun son durumu hakkında bilgi verildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 17:11