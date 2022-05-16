Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un futbolcuları, Avrupa kulüplerinin radarında.
Trabzonspor'un yıldızlarına transfer teklifleri yağıyor!
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yıldız oyuncular, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Bordo-mavili kulübe Avrupa ekiplerinden teklifler yağdığı ifade edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bordo-mavili takımın oyuncularına transfer talepleri geliyor.
Trabzonspor, gelecek sezon için hem Süper Lig'i hem de Avrupa'yı taşıyabilecek bir kadro planlaması yaparken, diğer taraftan ise mevcut kadrosunda bulunan oyuncularına gelen transfer taleplerini değerlendiriyor.