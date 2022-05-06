Hatayspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Emre Malok

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkacak. Bordo-mavililerin Hatayspor ile karşı karşıya geleceği mücadelenin VAR hakemi Emre Malok oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 15:31