Hatayspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Emre Malok
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına çıkacak. Bordo-mavililerin Hatayspor ile karşı karşıya geleceği mücadelenin VAR hakemi Emre Malok oldu.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 15:31
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Kerem Ersoy ve Ozan Ergün eşlik edecek.