Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Trabzonspor çıktığı her maçı kazanmalıdır. Şampiyon gibi oynamalıyız. 3 maçtan en fazla puanı almayı hedefliyoruz. Tasarrufa, rotasyona, sakatlık riskine, yorgunluğa... Nereye bağlarsan bağla. Zorlu bir sezondu. Sakatlanma riski olanları koruma altına aldık."