Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Hatayspor maçı öncesi konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında şampiyon Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 19:33 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022- 19:36
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Trabzonspor çıktığı her maçı kazanmalıdır. Şampiyon gibi oynamalıyız. 3 maçtan en fazla puanı almayı hedefliyoruz. Tasarrufa, rotasyona, sakatlık riskine, yorgunluğa... Nereye bağlarsan bağla. Zorlu bir sezondu. Sakatlanma riski olanları koruma altına aldık."