Şampiyon Trabzonspor'un İstanbul'da Altay ile oynadığı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
TRABZONSPOR HABERİ - İstanbul bordo-mavi oldu! İşte o görüntüler
Trabzonspor haberi: Şampiyon Trabzonspor'un İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay ile karşılaştı. Mücadeleye bordo-mavi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İşte Trabzonspor'un İstanbul'daki kutlamalarından görüntüler...
Şampiyon Trabzonspor'un İstanbul'da Altay ile oynadığı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.
Çevre yollarda trafik durma noktasına gelirken, stada yakın bölgelerde tamamen kilitlendi.