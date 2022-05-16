Süper Lig'de sezonun son haftasına girilirken, yaz transfer sezonu için çalışmalar başladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Emirhan Acar'ın peşine düştü!
Transfer haberi: Süper Lig'in 4 büyükleri gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U17 Milli Takımı'mızda forma giyen genç yetenek Emirhan Acar'ın peşine düştüğü ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
Sezonun şampiyonu Trabzonspor başta olmak üzere; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da transfer için düğmeye bastı.
Bununla beraber Süper Lig'in 4 dev kulübü, bir yandan kadrolarını güçlendirmek, diğer yandan da gençleşmek istiyor.