Trabzonspor - Altay maçı sonrası Bakasetas: İnanılmaz atmosfer...

Trabzonspor'un Altay maçı sonrası yıldız ismi Bakasetas açıklamalarda bulundu. Yunan futbolcu, "Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlara stada geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Dün çok güzel bir kutlama vardı Trabzon’da. Bugün de oldukça güzeldi. " dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 20:27