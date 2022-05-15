Trabzonspor Altay maçının ardından Abdullah Avcı: Dünyaya örnek oldular

Süper Lig'de 37. haftada Trabzonspor İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 18:43