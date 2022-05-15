Trabzonspor Altay maçının ardından Abdullah Avcı: Dünyaya örnek oldular
Süper Lig'de 37. haftada Trabzonspor İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 18:43
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Bu maçı çok kazanmak istedim, şampiyonluğu kazanmamıza rağmen, dünyanın her yerinden taraftarımız geliyor ama her zaman gelemiyorlar. Böyle bir fırsat varken, onların önünde maçı kazanmak ve onları mutlu etmekti amacımız.
Oyunu daha önce kopartabilirdik. Oyuncular dünkü yorgunluklarına rağmen, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlarımız umarım seneyi çok güzel geçirdiler, burada onlara dokunmuş olduk.
Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum