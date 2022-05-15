Trabzonspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada oynanan maçta şampiyon Trabzonspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine ve Nwakaeme penaltıdan kaydetti. Altay'ın tek golü ise Rodriguez'den geldi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 17:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 18:02