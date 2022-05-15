Trabzonspor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftada oynanan maçta şampiyon Trabzonspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine ve Nwakaeme penaltıdan kaydetti. Altay'ın tek golü ise Rodriguez'den geldi.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 17:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 18:02
Ligin 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 19. dakikada İbrahim Öztürk'ün kendi kalesine ve 84. dakikada Anthony Nwakaeme'nin penaltı golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Altay'ın tek golü 69. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligdeki puanını 81'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Altay 34 puanda kaldı.
Ligin son haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Altay, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor'un, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı maçta taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili seyirciler, 74 bin kişilik stadyumun tamamına yakınını doldurdu.