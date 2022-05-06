Göreve başladığı dönemde "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" sözlerini kullanan teknik direktör Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Kariyerinin en parlak günlerini yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 8 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, Avcı'nın görevde olduğu dönemde Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi. Avcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk Süper Lig zaferine imza atarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu da kazanarak, tarihin en başarılı yönetimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.
TRABZONSPOR HABERİ: İşte Fırtına'nın şampiyonluk öyküsü! (4. Bölüm)
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da, şampiyonluğun yol haritası tekrardan çizildi. A Spor muhabiri ve Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel, bordo mavililerin zaferindeki 4. bölümü kaleme aldı. İşte o yazı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Göreve başladığı dönemde "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" sözlerini kullanan teknik direktör Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Kariyerinin en parlak günlerini yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik sadece 8 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, Avcı'nın görevde olduğu dönemde Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi. Avcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk Süper Lig zaferine imza atarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu da Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu da kazanarak, tarihin en başarılı yönetimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.
TAM 29 HAFTA ZİRVEDE KALDI
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilkleri başardı. Ligin 9'uncu haftasından itibaren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki, 1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekorunu 42 yıl sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kıracak. Trabzonspor bu sezon ligde sahasında oynadığı 18 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.
3'ÜNCÜ TEKNİK ADAM OLDU
Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden 4 şampiyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ile 2 şampiyonluk elde eden Özkan Sümer'in ardından Avcı takımı mutlu sona ulaştıran 3'üncü teknik direktör olarak tarihe geçti.