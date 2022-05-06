DURAKLAMA DÖNEMİ



Böylelikle son 2 maçında 5 puan kaybeden Trabzonspor, artık bu gidişata bir son vermek isterken, rakip sahasında kolay maç kaybetmeyen Gaziantep FK'ydı. Ama planlar bir kez daha şaşmıştı. Trabzonspor bu rakibinden de sadece 1 puan çıkarabildi. Bu kayıbın ardından şampiyonluk beklentisi bir hafta daha uzadı. Üç maçta kaybedilen 7 puan sonrası bu kez en yakın takipçi de değişmiş lig ikinciliğine Konyaspor yerine ezeli rakip Fenerbahçe yükselmişti. Ancak Trabzonspor 13 puan farkla hâlâ liderlik koltuğunda oturuyordu.



