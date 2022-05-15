Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 81. dakikasında hakem Visca'ya yapılan müdahele sonrası penaltı noktasını gösterdi.
PENALTI TEKRARLANDI!
Penaltı atışında topun başına gelen Nwakaeme, kaleciyi geçemedi ancak pozisyonda kalecinin ayaklarının çizgide olmaması nedeniyle penaltı tekrarlandı.
Tekrarlanan penaltı atışında topun başına geçen Nwakaeme, 84. dakikada bordo-mavilileri 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
İŞTE VISCA'NIN PENALTI POZİSYONU
NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.