Trabzonspor - Altay maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trabzonspor - Altay maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 81. dakikasında hakem Visca'ya yapılan müdahele sonrası penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 17:50 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 17:59