Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kupasına kavuştu.
TRABZONSPOR HABERLERİ - ABD'de gündem Trabzonspor'un şampiyonluğu!
Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve uzun yıllar sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, Avrupa'nın ardından ABD'de de gündem oldu. Bordo mavili kulübün şampiyonluk kutlamaları, ABD'nin ünlü yayın organı New York Times'ta geniş yer buldu. İşte detaylar...
Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.
Kupanın kaldırılış anlarında havai fişek gösterileri geceyi gündüze çevirdi.