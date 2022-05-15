Trabzonspor Altay maçı sonrası Yusuf Erdoğan: Yaşanmamış ve görülmemiş şampiyonluk...

Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Böyle bir kadronun içinde olabilmek, böyle güzel insanlarla aynı ortamda olmak benim için çok onur verici. Dün harika bir şölen gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 20:12