TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da flaş Edgar Ie gelişmesi! Yeni görüşme...
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor'da Edgar Ie gelişmesi yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarını sürdüren Fırtına'da Başkan Ahmet Ağaoğlu önceki günlerde, sezonun ilk yarısında sakatlanan Edgar Ie ile görüşeceklerini açıklamıştı. Edgar ile sakatlığından ötürü yabancı kuralının aşılmaması için sözleşmesi feshedilmişti. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel açıkladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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